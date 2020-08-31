1.5 milyon vizon itlaf edıldi

Vaka sayısı 25 milyon 318 bini geçti. Ölümler 848 bin 929 oldu.6 milyon 158 bin 991 vaka. Ölü sayısı ise 187 bini geçti.Başkent Londra'da Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı gösteri düzenlendi.Vakalar katlanarak artıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 bini aşan vakalar sonrası yeni bir karantinayla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.Yaklaşık 40 vizon çiftliğinde salgınının ortaya çıkması nedeniyle şu ana kadar 1,5 milyondan fazla vizon itlaf edildi. Çiftlikler tamamen kapatılacak.Başkent Berlin'de koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestolar sırasında bir grup gösterici Alman Federal Meclis binası Reichstag'a girmeye çalıştı. Polis bariyerleri aşan çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.Son bir günde 9 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 85 bin 31'e çıktı. Yeni ölüm yok.299 yeni vaka kaydedildi.Gazze'de sokağa çıkma yasağı 2 gün daha uzatıldı.Vakalar 990 bin 326'ya, ölenlerin sayısı 17 bin 93'e yükseldi.Hayatını kaybedenlerin sayısı 774 artarak 120 bin 546'ya ulaştı.960 kişi öldü.673 kişi öldüVakalar 1 milyon 240 bini aştıSon 24 saatte 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 61'e yükseldi.