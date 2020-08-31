1.5 milyon vizon itlaf edıldi

Dünya geneli:
Vaka sayısı 25 milyon 318 bini geçti. Ölümler 848 bin 929 oldu.
ABD:
6 milyon 158 bin 991 vaka. Ölü sayısı ise 187 bini geçti.
İngiltere:
Başkent Londra'da Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı gösteri düzenlendi.
Fransa:
Vakalar katlanarak artıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 bini aşan vakalar sonrası yeni bir karantinayla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.
Hollanda:
Yaklaşık 40 vizon çiftliğinde salgınının ortaya çıkması nedeniyle şu ana kadar 1,5 milyondan fazla vizon itlaf edildi. Çiftlikler tamamen kapatılacak.
Almanya:
Başkent Berlin'de koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestolar sırasında bir grup gösterici Alman Federal Meclis binası Reichstag'a girmeye çalıştı. Polis bariyerleri aşan çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.
Çin:
Son bir günde 9 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 85 bin 31'e çıktı. Yeni ölüm yok.
Güney Kore:
299 yeni vaka kaydedildi.
Filistin:
Gazze'de sokağa çıkma yasağı 2 gün daha uzatıldı.
Rusya:
Vakalar 990 bin 326'ya, ölenlerin sayısı 17 bin 93'e yükseldi.
Brezilya:
Hayatını kaybedenlerin sayısı 774 artarak 120 bin 546'ya ulaştı.
Hindistan:
960 kişi öldü.
Meksika:
673 kişi öldü
Afrika kıtası:
Vakalar 1 milyon 240 bini aştı
Avustralya:
Son 24 saatte 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 61'e yükseldi.