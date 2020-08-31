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1.5 milyon vizon itlaf edıldi

Giriş Tarihi: 31.8.2020 ABONE OL
1.5 milyon vizon itlaf edıldi
Dünya geneli: Vaka sayısı 25 milyon 318 bini geçti. Ölümler 848 bin 929 oldu.
ABD: 6 milyon 158 bin 991 vaka. Ölü sayısı ise 187 bini geçti.
İngiltere: Başkent Londra'da Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı gösteri düzenlendi.
Fransa: Vakalar katlanarak artıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 bini aşan vakalar sonrası yeni bir karantinayla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.
Hollanda: Yaklaşık 40 vizon çiftliğinde salgınının ortaya çıkması nedeniyle şu ana kadar 1,5 milyondan fazla vizon itlaf edildi. Çiftlikler tamamen kapatılacak.
Almanya: Başkent Berlin'de koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestolar sırasında bir grup gösterici Alman Federal Meclis binası Reichstag'a girmeye çalıştı. Polis bariyerleri aşan çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.
Çin: Son bir günde 9 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 85 bin 31'e çıktı. Yeni ölüm yok.
Güney Kore: 299 yeni vaka kaydedildi.
Filistin: Gazze'de sokağa çıkma yasağı 2 gün daha uzatıldı.
Rusya: Vakalar 990 bin 326'ya, ölenlerin sayısı 17 bin 93'e yükseldi.
Brezilya: Hayatını kaybedenlerin sayısı 774 artarak 120 bin 546'ya ulaştı.
Hindistan: 960 kişi öldü.
Meksika: 673 kişi öldü
Afrika kıtası: Vakalar 1 milyon 240 bini aştı
Avustralya: Son 24 saatte 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 61'e yükseldi.

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1.5 milyon vizon itlaf edıldi
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