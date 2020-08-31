Cezayir'den Lübnan'a gemi yolladı

Lübnan'a bir destek de Cezayir'den... Beyrut Limanı'ndaki patlamada yıkılan yerlerin yeniden yapılandırılması için inşaat malzemesi dolu bir gemi Cezayir'den ülkeye doğru yola çıktı.

GEMİ BAKANLAR TARAFINDAN UĞURLANDI

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Cicel vilayetindeki Uluslararası Cencen Limanı'ndan Lübnan'a hareket eden gemi, Sanayi Bakanı Ferhat Ayet Ali, Dayanışma Bakanı Kevser Kriko ve Lübnan'ın Cezayir Büyükelçisi Muhammed Hasan tarafından uğurlandı.

7 BİN TON İNŞAAT MALZEMESİ TAŞINDI

Dayanışma Bakanı Kevser Kriko, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gemi'nin Lübnan'a gönderilen yaklaşık 7 bin ton inşaat malzemesi taşıdığını söyledi. Sanayi Bakanı Ali de bu yardımın Beyrut Limanı'ndaki patlamada yıkılan yerlerin yeniden inşasına destek amacıyla yapıldığını dile getirdi.

12 NUMARALI DEPODA PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Ali, gelecek günlerde de farklı inşaat malzemelerini içeren ek yardımlar gönderileceğini ifade etti. Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti. Lübnanlı makamların paylaştığı son verilere göre, Beyrut'ta 50 bini aşkın evde hasara yol açan patlamada 190 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı ve 3 kişi hala kayıp.

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