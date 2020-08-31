Darbeci Hafter’e askeri destek

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e yönelik askeri destek devam ediyor. Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi tarafından yayımlanan yazılı açıklamasında Sözcü Albay Muhammed Kununu, Hafter'i desteklemek için paralı askerleri taşıyan çok sayıda araç belirlediklerini açıkladı. Kununu, "Ülkenin doğusundan Cufra vilayetinin merkezi Hun kentine Hafter'i desteklemek için 112 adet silahlı aracın geldiğini ve bunların 3 okul içinde konuşlandığını gözlemledik " dedi. Kununu ayrıca. gelen araçlarda Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerler, Sudanlı Cancavid milisleri, Suriye ve Yemenli paralı askerlerin de aralarında olduğu yüzlerce milisin bulunduğunu ifade etti. Hafter'in terörist milislerine destek veren Sudanlı Cancavid milislerine ait mühimmat yüklü 70 askeri aracın da Sirte kentine ulaştığını kaydetti.Libya ordusu, 27 Ağutos'ta Halife Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek Sirte'nin batısındaki ordu birliklerine füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı.