Doğu Akdeniz’de tansiyon yükseliyor! Yunan provokasyonunun arkasında ne var?

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hamleleri karşısında çılgına dönen Yunanistan'dan bir provokatif eylem daha geldi. Yunanistankaş2ın karşısında yer alan Kızılhisar adasına asker konuşlandırdı. Peki Yunanistan'ın gerilimi tırmandıran adımlarına karşı Türkiye'den nasıl bir tepki gelir? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.

Doğu Akdeniz’de tansiyon yükseliyor! Yunan provokasyonuna Türkiye’den nasıl bir tepki gelecek?

"AKLI SIRA TÜRKİYE'NİN SİNİR UÇLARI İLE OYNAMAYA ÇALIŞIYOR"

Murat Akgün, Yunanistan, son 15 gündür yaptığı hamleleri ile "aklı sıra Türkiye'nin sinir uçları ile oynamaya çalışıyor. Ama bunu yaparken oldukça komik bir duruma düşüyor" dedi. İyi yüzücü insanların Kaş'tan rahatlıkla yüzerek geçebileceği bir adaya ticari bir botla asker göndermesini eleştiren Akgün; " Yunanistan'ın imkanı vizyonu bu. Nereden baksanız bir Yunan trajedisi ile karşı karşıyayız" dedi.

YUNAN KOMEDİSİ

Bu yapılanlar Yunanistan'ın aklı sıra zamanı geldiğinde diplomaside kullanacağı kozlar. "O adaya asker gönderse ne olur göndermese ne olur? Buraya asker çıkarmasının hiçbir anlamı yok. Aynı Batı Trakya'daki bir Türk köyünde tatbikat yapmak gibi." Aslında o küçücük adaya asker çıkartılması yeni bir şey değil. O adanın askeri ve stratejik hiçbir önemi yok. Ancak buna karşılık Ege'de Midilli gibi çok daha önemli adalar var. Buralar uzun yıllardır uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırılıyor. Yunanistan'ın destekçisi Fransa Suriye'de asker bulunduruyor. Neye göre meçhul. Öyle bir durumdayız ki piyon olanlar da arkasında olanlar da hukuktan bahsederken kendileri bilumum hukuksuzluğun haksızlığın dik alasını uyguluyor.

Doğu Akdeniz'de çok zengin petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla buradan pay almak isteyenler şimdi hamle peşinde. Fransa'nın Yunanistan'a silah satacağı haberlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Akgün; birkaç yıl öncesine kadar ekonomik krizle boğuşan Fransa'nın yine Fransa'dan alacağı borçla alacağını ifade etti.

YUNANİSTAN İLE SORUNLAR YUMAĞI VAR

"Türkiye, doğal gaz ararken bunu tek başıma mı yapacağım diyor, yoksa ben arıyorum siz de arıyorsunuz gelin hep beraber arayalım bir masada bu zenginlikleri paylaşalım mı diyor." Eğer ikincisi ise; ki öyle bunu en yetkili ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından defalarca dile getirildi. Keza Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, görüşmeye açığız gelin masaya oturalım denildi. Bunun karşılığında siz Fransa'dan silah alıyorsunuz, uçak alıyorsunuz. O zaman bir aşamada bütün bunların gereksiz olduğu, boş olduğu Yunanistan'ın kafasına kakılacak. Yunanlılar o dost bildiklerinin bir kez daha kendilerini ortada bıraktıklarını görecekler ve masaya oturacaklar. Ondan sonrası başka bir film. Çünkü bu güne kadar o kadar çok masaya oturduk ki. Masaya oturmak da önemli değil. Önemli olan hangi niyetle oturduğunuz. Çünkü Türkiye ve Yunanistan arasında bir sorunlar yumağı var. Bu yumağın ne tarafından çekseniz başka bir şey geliyor. Kıbrıs var, Doğu Akdeniz var, Ege var ,Ege adalarının statüsü var. Ancak iyi niyetle oturursanız bir çözüm gelir.

ÖNEMLİ OLAN HANGİ NİYETLE MASAYA OTURULDUĞU

Daha önce Almanya'nın arabuluculuğu ile masaya oturulacaktı. Ancak Yunanistan'ın, Mısır ile anlaşma imzalaması ile görüşmeler iptal oldu. Yunanistan kendisini destekleyen v destekler gibi görünenlere çok güvenmemeli. Çünkü geçmişte olduğu gibi onlar tarfından son anda yine yalnız bırakılacaktır.

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