Esad’a büyük darbe 48 asker öldü 50’si kayıp

Suriye ordusu, Rus hava desteğiyle başlattığı operasyonda ağır darbe aldı. Suriye ordusu ve desteklediği milisler, bir haftadan bu yana Suriye çöllerindeki geniş bir alanı kaplayan bölgede DEAŞ'a karşı bir operasyon yürütüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), operasyonların bir kısmının Deyrizor'un batısından Albu Kamal çölüne kadar uzandığını aktardı. Operasyon, Meyadin, Hamima ile Shula çöllerinü de kapsıyor. Ayrıca, Rakka kırsalındaki Rusafa bölgesinden Humus'un doğu kırsalındaki Palmira şehrine ve Hama'nın doğu kırsalındaki İthria bölgesi ile Badia çöllerinde de operasyonlar sürdürülüyor.SOHR'a göre, Suriye çöllerinde Rusya'nın desteğiyle başlatılan operasyonlarda yaşanan çatışmalar nedeniyle şu ana kadar en az 48 Suriye askeri öldürüldü. Aralarında subayların da bulunduğu çok sayıda asker yaralandı. Ayrıca, 50'den fazla Suriye ordusu askeri de kayboldu. Operasyonlar 18 Ağustos'ta bir Rus generalin Deyrizor'da yaşanan patlamada öldürülmesinin ardından 23 Ağustos'ta başlatılmıştı.DEAŞ hücrelerine yönelik operasyonlarda şu ana kadar 22 DEAŞ'lının de öldürüldüğü belirtildi.SOHR'un aktardığına göre 24 Mart 2019'dan bu yana, Deyrizor, Humus ve Al-Suwaida çöllerinde DEAŞ'la yaşanan çatışmalarda 2 Rus ve 689 Suriye ordusu askeri öldürüldü. Ayrıca bu süre zarfından 140 İran destekli milisin de öldürüldüğünü belgelendi. Mart 2019'dan bugüne kadarki çatışmalarda 4 sivil, 11 çoban hayatını kaybetti. Bu süreçte 291 DEAŞ üyesi de öldürüldü.