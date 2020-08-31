İki nükleer güç arasında gerilim tırmanıyor! "Provokatif" askeri eylemler...

Açıklamada ayrıca iki ülke yerel komutanlarının "meselelerin çözümü" için bugün tartışmalı sınırda bir araya geldiği, Hindistan'ın diyaloğa bağlı, ancak "aynı zamanda toprak bütünlüğünü korumaya kararlı" olduğu vurgulandı.

Çin ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.