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İletişim Başkanı Altun'dan çağrısı! "Uluslararası hukuka riayet edilmeli"

İletişim Başkanı sosyal medya hesabından 'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun ’in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederken "Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatan'ımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 31.8.2020 15:24 Son Güncelleme: 31.8.2020 15:35 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun'dan Doğu Akdeniz çağrısı! Uluslararası hukuka riayet edilmeli

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederken "Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatan'ımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları şu şekilde;

"Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum.

Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatan'ımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır."

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İletişim Başkanı Altun'dan Doğu Akdeniz çağrısı! "Uluslararası hukuka riayet edilmeli"
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