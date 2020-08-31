İletişim Başkanı Altun'dan Doğu Akdeniz çağrısı! "Uluslararası hukuka riayet edilmeli"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederken "Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatan'ımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.
I welcome @Pontifex statement on the Eastern Mediterranean.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 31, 2020
Turkey calls on Greece, among others, to respect international law, instead of militarizing the Aegean islands and laying claim to our Blue Homeland.
The Mediterranean should be a sea of peace and stability. https://t.co/gVZ86jXijC
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları şu şekilde;
"Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum.
Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatan'ımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz.
Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır."
Macron'un kirli Doğu Akdeniz planı ortaya çıktı Yunan siyasilerinin akıllarını başlarına toplamalarının zamanı gelmiştir