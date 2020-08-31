"İslam dünyasının lider ülkesi hangisidir?" sorusuna Mısır halkından çarpıcı cevap...

Yapılan bir araştırma, Mısır halkının İslam aleminin lideri olarak Türkiye'yi gördüğünü, darbeci Sisi yönetiminin İsrail'le yakınlaşma çabalarına rağmen halkın Filistin'den yana olduğunu ortaya koydu. Bir iç karışıklık durumunda yönetimi yıkmak için mücadele edeceğini söyleyen Mısırlıların oranı yaklaşık yüzde 30 olurken, "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 15,3'ünün "Evet" demesi dikkat çekti. Kamuoyu araştırma şirketi Areda Survey, Mısır'da yaşayan 1047 kişinin katılımıyla ülke halkının gelişmeler konusundaki düşüncelerine ışık tuttu.

MISIR İYİ YÖNETİLMİYOR

20-27 Ağustos tarihleri arasında yapılan araştırmada Mısırlılara "Ülke yönetiminden memnun musunuz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 41,6'sı "Hayır", yüzde 40'ı "Evet" ve yüzde 18,4'ü de "Kararsızım" cevabı verdi. "Ülkede demokratik seçimler olsa mevcut yönetime oy verir misiniz?" sorusuna yüzde 48,5 "Hayır", yüzde 35 "Evet", yüzde 16,5 ise "Kararsızım" dedi. Ankete katılan Mısırlılar ülke yöneticilerinin bağımsız kararlar alamadığı görüşünde. "Ülke yöneticilerinin diğer ülkelerin etkisinde kalmadan bağımsız kararlar aldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 48,6'sı "Hayır", yüzde 41,4'ü "Evet", yüzde 10'u "Fikrim yok" karşılığını verdi.

EKONOMİ YÖNETİMİ KÖTÜ

Anket Mısır halkının ekonomi yönetiminden de rahatsız olduğunu tescilledi. "Ülkenizin ekonomik kaynakları size göre nasıl kullanılmaktadır?" sorusunu yüzde 53,6 "Yönetenler kendi çıkarları için kullanmaktadır", yüzde 38,1 "Ekonomik kaynaklar halk ile paylaşılmaktadır", yüzde 8,3 "Ekonomik kaynaklarımız Batılı ülkelerin kontrolü altındadır" şeklinde yanıtladı. Katılımcılar, "Size göre ülke yönetiminin politikaları ile halkın düşünceleri arasında farklılık var mı?" sorusunu ise şöyle cevapladı: Yüzde 45,0 'Farklılık var', yüzde 29,2 "Kısmen farklılık var", yüzde 16 "Farklılık yok", yüzde 9,8 "Fikrim yok."

LİDER ÜLKE TÜRKİYE

Yenişafak'ta yer alan haber göre; Anket, Sisi yönetiminin düşmanca adımlarına rağmen Mısır halkının Türkiye'ye olan sevgisini de ortaya koydu. Araştırmada "Kendi ülkeniz dışında İslam dünyasının lider ülkesi hangisidir?" sorusuna katılımcıların yüzde 31,4'ü Türkiye, yüzde 10,4'ü Suudi Arabistan, yüzde 6,2'si BAE, yüzde 1,6'sı Katar, yüzde 1,0'ı Pakistan, 0,5'i İran, yüzde 9,7'si 'diğer', yüzde 39,2'si 'hiçbiri' cevabını verdi. Ankette yöneltilen "Hangi ülkede yaşamak isterdiniz?" sorusunu Mısırlıların yüzde 45,6'sı "Kendi ülkemde" şeklinde cevaplarken, yüzde 19,3'ü "Avrupa ülkeleri", yüzde 9,1'i Türkiye, yüzde 8,5'i ABD, yüzde 5,7'si BAE, yüzde 3,1'i Suudi Arabistan, yüzde 1,5'i Katar, yüzde 1,1'i Çin, yüzde 0,1'i İsrail, yüzde 6'sı da 'diğer' diye yanıtladı.

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