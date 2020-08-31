Netanyahu’dan BAE'ye: Kırmızı halı ile karşılamaya hazırız

BAE ile İsrail arasında yapılan barış anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki normalleşme adımları devam ediyor. İki ülke arasındaki ilk ticari uçak seferi bugün gerçekleştirildi. İsrailli yetkililer ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, yapılan ilk uçuşta BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye iniş yaptı.İsrail ve ABD heyetlerinin BAE'ye gitmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün yaptığı açıklamada, BAE heyetini İsrail'e davet etti. Netanyahu, BAE heyetini kırmızı halı ile karşılamaya hazır olduklarını dile getirdi. İsrail'in bir gün her ülke tarafından tanınacağını ve Ortadoğu'nun geri kalanıyla barışacağını ifade eden Netanyahu, diğer Arap ülkeleri ile görüşmeler yapıldığını açıkladı. Başbakan Netanyahu, "Size söyleyemeyeceğim çok şey var fakat zamanı geldiğinde öğreneceksiniz" dedi.Başbakan Netanyahu, İsrail ve ABD heyetlerinin bugün Abu Dabi'ye indiklerinde İsrail bayraklarının dalgalandığını görmekten büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Bu tarihimizde yeni bir çağ" ifadelerini kullandı.