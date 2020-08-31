Netanyahu’ya öfke dinmiyor

İsrail'de haftalardır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor. "Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grubun çağrısı üzerine, Batı Kudüs'te yer alan Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteriye yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Gösterinin yapılacağı caddeye çıkan yolları trafiğe kapatan polis, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Göstericiler, "suç başbakanı" yazılı tişörtler giydi, sık sık "Yalancı Netanyahu evine dön" sloganı attı. İsrail'in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağının da açıldığı gösteriye yaklaşık 200 Ultra-Ortodoks Yahudi'nin de destek verdiği görüldü. Ülkede yaklaşık 3 aydır süren protestolarda, hakkındaki yolsuzluk davası ve salgınla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'nun istifası isteniyor.