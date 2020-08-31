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Norveç'te 'in yırtılması Filistin'de kınandı

Filistin Alimler Birliği, Norveç'in başkenti 'da İslam karşıtı aşırı sağcı bir grubun 'i yırtmasını kınayarak bunun bir suç olduğunu belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 20:47 Son Güncelleme: 31.8.2020 21:02 ABONE OL
Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılması Filistin'de kınandı

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Oslo'da Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasının kınandığı kaydedildi.

"Bu, kelimenin tam manasıyla bir suçtur. Bu suçun faillerinin cezalandırılmasını ve ülkedeki yetkililerden bu konu üzerine ciddi bir şekilde eğilmelerini bekliyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, Arap ve İslam dünyası, Kur'an-ı Kerim'i koruma konusunda sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı.

Aşırı sağcılar yine azıttı! İsveç’te Kur’an yakma provokasyonu

Norveç'in başkenti Oslo'da dün İslam karşıtı aşırı sağcı bir grubun parlamento önünde düzenlediği eylemde Kur'an-ı Kerim yırtılmıştı.

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Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılması Filistin'de kınandı
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