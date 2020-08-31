Son dakika: Rusya'da tüyler ürperten olay | Uyurken ağzından 1 metrelik yılan girdi, sonrası korkunç...

Rusya'da bir ağacın altında uyuyan kadının ağzından yılan girince kadın ameliyatla kurtarıldı.

MİDESİNDE HAREKETLENME OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Rusya'ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Dağıstan'ın Levaşi bölgesinde dünyada benzerine çok az rastlanan bir olay yaşandı. Evinin bahçesinde bulunan bir ağacın altında uyuyakalan kadın, ağzı açık uyuyunca 1 metreden uzun olan bir yılan kadının ağzından midesine indi. Kadın uyandığında midesinde bir hareketlenme olduğunu söyleyerek ailesine durumu anlattı.