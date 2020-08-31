Son dakika: Rusya'da tüyler ürperten olay | Uyurken ağzından 1 metrelik yılan girdi, sonrası korkunç...

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Son dakika: 'da tüyler ürperten olay | Uyurken ağzından 1 metrelik girdi, sonrası korkunç...

'da evinin bahçesinde uyuyan kadının ağzından girdi. Evinin bahçesinde bulunan bir ağacın altında ağzı açık uyuyakalan kadın, hayatının şokunu yaşadı.Ailesine midesinde bir hareketlenme olduğunu söyleyen kadın hastaneye gittiğinde korkunç gerçeği öğrendi. Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar hemen kadını ameliyathaneye götürerek operasyona başladı. Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı. İşte son dakika haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 11:10 Son Güncelleme: 31.8.2020 11:23 ABONE OL
Rusya'da tüyler ürperten olay | Uyurken ağzından 1 metrelik yılan girdi, sonrası korkunç...

'da bir ağacın altında uyuyan kadının ağzından girince kadın ameliyatla kurtarıldı.

MİDESİNDE HAREKETLENME OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Rusya'ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Dağıstan'ın Levaşi bölgesinde dünyada benzerine çok az rastlanan bir olay yaşandı. Evinin bahçesinde bulunan bir ağacın altında uyuyakalan kadın, ağzı açık uyuyunca 1 metreden uzun olan bir yılan kadının ağzından midesine indi. Kadın uyandığında midesinde bir hareketlenme olduğunu söyleyerek ailesine durumu anlattı.

Rusya'da tüyler ürperten olay | Uyurken ağzından 1 metrelik yılan girdi, sonrası korkunç...

Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekilince ortaya akıllara durgunluk veren bir manzara çıktı. Kadının midesinde olduğunu fark eden doktorlar hemen kadını ameliyathaneye götürerek operasyona başladı. Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.

Son dakika haberi | Dünyayı dehşet düşüren olay! Kadının ağzından giren yılanı böyle çıkardılar | Video

Rusya'da tüyler ürperten olay | Uyurken ağzından 1 metrelik yılan girdi, sonrası korkunç...

GÖRÜNTÜLER İZLEYENLERİN İÇİNİ ÜRPERTTİ

'da yaşanan ilginç olayın ardından ameliyat sırasında çekilen görüntüler basına servis edildi. Uyutulan kadının boğazından yılanın kuyruk kısmından tutularak çekildiği görülürken, görüntüler ülkede bir anda en çok izlenen görüntü oldu.

Rusya'da tüyler ürperten olay | Uyurken ağzından 1 metrelik yılan girdi, sonrası korkunç...

Hastaneden yapılan açıklamada yılanın canlı olarak çıkarıldığı, kadına ise zarar vermediği belirtildi. Yılanın zehirli bir olmaması nedeniyle kadının kurtulduğu, şu an için hastanede kontrol altında tutulduğu ifade edildi.

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Son dakika: Rusya'da tüyler ürperten olay | Uyurken ağzından 1 metrelik yılan girdi, sonrası korkunç...
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