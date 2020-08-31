Son Dakika Haberi: Ünlü film yıldızı Aubrey Gold sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Detaylar kan dondurdu!

Ünlü film yıldızı Aubrey Gold, para ve uyuşturucu nedeniyle, 51 yaşındaki erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edildi. 2018 yılından bu yana işlediği suçlardan dolayı altı kez polis tarafından gözaltına alınan Lauren tutuklandı. Tutuklanmanın ardından korkunç cinayet gün yüzüne çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…