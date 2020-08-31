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Haberi: Ünlü Aubrey Gold sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Detaylar kan dondurdu!

Gelen haberine göre, gerçek adı Lauren Wambles olan 23 yaşındaki Aubrey Gold, iki arkadaşının yardımı ile 51 yaşındaki erkek arkadaşı Raul Guillen’i, silahla kafasına sıkıp öldürdükten sonra cesedi parçalayıp Florida’da bir mezarlığa attı. 4 Temmuz günü yaşandığı tahmin edilen cinayetin detayları ise kan dondurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 31.8.2020 12:30 Son Güncelleme: 31.8.2020 12:34 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Ünlü film yıldızı Aubrey Gold sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Detaylar kan dondurdu!

Ünlü Aubrey Gold, para ve uyuşturucu nedeniyle, 51 yaşındaki erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edildi. 2018 yılından bu yana işlediği suçlardan dolayı altı kez polis tarafından gözaltına alınan Lauren tutuklandı. Tutuklanmanın ardından korkunç cinayet gün yüzüne çıktı. İşte haberinin ayrıntıları…

Son Dakika Haberi: Ünlü film yıldızı Aubrey Gold sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Detaylar kan dondurdu!

Polis, Lauren'in Raul ile para ve uyuşturucu meselesi yüzünden tartıştıktan sonra iki arkadaşının yardımıyla Raul'u öldürüp cesedini mezara attıklarını söyledi.

Gerçek adı Lauren Wambles olan 23 yaşındaki Aubrey Gold, 51 yaşındaki Raul Ambriz Guillen'in cinayetin gömülmesinin ardından tutuklandı.

Son Dakika Haberi: Ünlü film yıldızı Aubrey Gold sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Detaylar kan dondurdu!

Polis, olaydan sonra yetişkin filmi oyuncusunun 35 yaşındaki erkek arkadaşı William Shane Parker'ı cinayetle ve 43 yaşındaki Jeremy Peters'ı cinayete suç ortağı olmakla suçladı.

Florida Holmes County Şerif Ofisi, Raul Ambriz Guillen'in Temmuz ayı başlarında ölümüyle bağlantılı olarak 23 yaşındaki Lauren Wambles, 35 yaşındaki erkek arkadaşı William Shane Parker ve 43 yaşındaki Jeremie Odell Peters'ın tutuklandığını ve suçlandığını söyledi.

Son Dakika Haberi: Ünlü film yıldızı Aubrey Gold sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Detaylar kan dondurdu!

Wambles, 2015-2018 yılları arasında Aubrey Gold adı altında 31 yetişkin filminde oynadı ancak daha sonra sektörü bıraktı.

Son Dakika Haberi: Ünlü film yıldızı Aubrey Gold sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Detaylar kan dondurdu!

Alabama doğumlu olan Guillen'in Teksas'ta yaşayan kızı Rosa Ambriz tarafından 4 Temmuz tarihinde kayıp olduğu bildirildi ve en son, William Shane Parker'ın Florida'daki evinde sağ olarak görüldüğü ortaya çıktı.

Son Dakika Haberi: Ünlü film yıldızı Aubrey Gold sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Detaylar kan dondurdu!

Polis, arama emri çıkardıktan sonra Peters'ın evinde arama yaptı ve cinayet işlendiğine dair kanıt bulduklarını söyledi.

Son Dakika Haberi: Ünlü film yıldızı Aubrey Gold sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Detaylar kan dondurdu!

Kadavra köpekleriyle yapılan arama sonucunda köpekler polisi, Holmes County'nin kuzeydoğusundaki mezarlık alanı gibi görünen bir yere götürdü.

Son Dakika Haberi: Ünlü film yıldızı Aubrey Gold sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Detaylar kan dondurdu!

Florida Yasa Uygulama Departmanı, bölgeyi kazdığında, Guillen'e ait olduğu belirlenen bir erkek cesedi buldular.

Son Dakika Haberi: Ünlü film yıldızı Aubrey Gold sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Detaylar kan dondurdu!

Guillen'in kızı Ambriz, "Babam kaybolmadan önceki gün annemi aradı ve ona tehlikeli olduğuna inandığı insanlarla birlikte olduğunu ve durumdan kurtulması gerektiğini söyledi" dedi.

Son Dakika Haberi: Ünlü film yıldızı Aubrey Gold sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Detaylar kan dondurdu!

Kaynak: Milliyet

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Son Dakika Haberi: Ünlü film yıldızı Aubrey Gold sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı! Detaylar kan dondurdu!
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