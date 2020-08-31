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, hapse attırdığı 'resmi sevgilisi'ni affederek haremine çağırdı

Dünyanın tartışmalı liderleri arasında yer alan Vajiralongkorn, 2019 yılında 'resmi sevgilisi'ni sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırmıştı. Tayland Kralı Maha, bu kararından vazgeçerek sevgilisini affettiğini duyurdu. Kral sevgilisini 'da bulunan haremine davet etti.

DHA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 17:49 Son Güncelleme: 31.8.2020 18:45 ABONE OL
Tayland Kralı Maha, hapse attırdığı 'resmi sevgilisi'ni affederek haremine çağırdı

Bugüne kadar aldığı kararlarla gündemden düşmeyen Tayland Kralı Maha'dan ilginç bir karar daha geldi. Kral'ın aldığı karar bu kez 'resmi sevgilisi' ile ilgili oldu.

HAREMİNE ÇAĞIRDI

Yaptığı birçok olayla gündeme gelen Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, bir ilke daha imza attı. Kral Maha, 2019 yılında adakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı resmi sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi affederek serbest bıraktı. Tayland Kralı affetiği resmi sevgilisini Almanya'daki haremine çağırdı.

RESMİ METRESİ İLAN ETMİŞTİ

Tayland Kralı Maha, 4'ncü eşi Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya'yı kraliçe ilan ettikten sadece iki ay sonra General Sineenat'a 'resmi metresi' olduğunu açıklamıştı. Kral, daha sonra sevgilisini kendisine sadakatsizlikle suçlayarak askeri görevlerinden azil etmiş ve hapse attırmıştı. Alman basını, Kral Maha'nın Sineenat'ı affettiğini ve özel uçakla Almanya'ya getirdiğini ileri sürdü.

20 CARİYESİYLE ALMANYA'DA KALIYOR

Alman milletvekilleri, Mayıs ayında Dışişleri Bakanlığı'ndan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'ın salgın zamanında Almanya'daki lüks bir otelde 20 cariyelik haremi ile birlikte neden kaldığına dair açıklama talep etmişti. Kral'ın kaldığı Almanya-Avusturya sınırındaki Garmisch Partenkirchen kasabasındaki Grand Hotel Sonnenbichl adındaki lüks otel şuan rezervasyonlara kapalı durumda bulunuyor.

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Tayland Kralı Maha, hapse attırdığı 'resmi sevgilisi'ni affederek haremine çağırdı
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