Trump’ın destekçileri ve ırkçılık karşıtları çatıştı: 1 ölü

ABD'ninOregon eyaletine bağlı Portland kentinde, ırkçılık karşıtı göstericilerle ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri arasında arbede çıktı. Kentte 3 ayı aşkın bir süredir protestolarını sürdüren ırkçılık karşıtlarıyla yaklaşık 600 araçlık konvoydan oluşan Trump destekçileri karşı karşıya geldi. Görüntülerde, Trump destekçilerinin araçlarından göstericilere paintball silahı ile ateş ettiği ve protestocuların da çeşitli nesneleri fırlatarak karşılık verdiği görüldü. Arbede sırasında 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Ölen kişinin aşırı sağ grup Patriot Prayer'in işaretinin bulunduğu bir şapka taktığı öne sürüldü. George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis tarafından öldürülmesinin ardından Portland'da 29 Mayıs'ta başlayan gösteriler devam ediyor.