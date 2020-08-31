Vakalar artıyor kapılar kapanıyor

Dünyada 832 binden fazla kişinin canına mal olan koronavirüs salgınının yeniden hız kazandığı Avrupa'da, hükümetler sert önlemleri arttırıyor. Adım adım yabancı ziyaretçilere kapanma tedbirleri açıklayan Avrupa ülkelerinde, yaz tatili nedeniyle kaldırılan Schengen sınırları içindeki ülke sınırlarının da yeniden kapatılması konusu tartışılmaya başlandı. AB içinde sınırlarını "tümüyle" kapattığını duyuran ilk ülke ise Macaristan oldu. Başbakan Victor Orban'ın makamı, 1 Eylül'den itibaren Macaristan'da oturmayanların ülkeye girişlerinin yasaklandığını açıkladı. Almanya ve Belçika da, komşu ülkeleri Fransa'nın Paris ve Marsilya bölgesinden gelenlere karantina uygulanacağını duyurdu. Danimarka ise Belçika'ya kapılarını kapattığını bildirdi. Yunanistan'da adalar ve karasularındaki kamplarda kalan göçmenlere uygulanan "kapanma kararının" 15 Eylül'e kadar devam edeceği açıklandı.







OKULLAR AÇILIYOR AMA...

Fransa ve Almanya'da virüsün yayıldığı kentlerde, kapalı mekânların yanı sıra sokaklarda da maske takma zorunluluğu geldi. Yasağa uymayanlara Almanya'da 50, Fransa'da 135 euro para cezası verilecek. Avrupa'da tam okulların başlayacağı hafta vaka sayılarının yüksek artış sergilemesi hükümetleri sert önlemler almaya itti. İtalya'da, öğrenciler arasında 1 metre mesafe sağlandığı takdirde maske takılmayacak, ancak bu mesafe sağlanamayan sınıflarda maske zorunlu olacak. Fransa'da 11 yaşın üstündeki öğrencilere maske zorunluluğu getirilirken, Yunanistan'da anaokulundan itibaren çocuklar zorunlu maske takacak.

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