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ve 'nın provokasyonunun arkasında ne var? "Türk ordusu için o adayı etkisiz hale getirmek dakikalar alır"

'de kaos peşinde olan ve buldukları her yolu denemeye devam ediyor. 'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinin ardından çılgına dönen Yunanistan ve baş destekçisi Fransa, yeni bir provokasyona daha imza attı. Yunan basınında yer alan bir haberde, Fransa'nın Yunanistan'a 8 adet savaş uçağı hibe edeceği ifade edildi. Yunanistan ve Fransa neden gerilimi tırmandırıyor? Bu oyunun arkasında kim var? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başbuğ, "Türk ordusu için o adayı etkisiz hale getirmek dakikalar alır" dedi.

Giriş Tarihi: 31.8.2020 10:15 Son Güncelleme: 31.8.2020 10:17 ABONE OL
Yunanistan ve Fransa'nın provokasyonunun arkasında ne var? Türk ordusu için o adayı etkisiz hale getirmek dakikalar alır

'da 'de kaos peşinde ve bunun için her yolu deniyor. Son olarak Yunan basını dikkat çekici bir habere yer verdi. Haberde Fransa 'a 8 adet savaş uçağı hibe edecek ifadeleri yer aldı. Haberin detayında Atina yönetiminin Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alacağı öne sürüldü. Söz konusu 18 uçaktan 8'inin Fransa tarafından Yunanistan'a hibe edeceği duyuruldu.

Yunanistan ve Fransa'nın provokasyonunun arkasında ne var? Türk ordusu için o adayı etkisiz hale getirmek dakikalar alır

BÜTÜN OYUNUN ARKASINDA SİYONİST YAPI VAR

Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başbuğ, "Kuklacı ve kuklalar var. İşte kukla ortada . Kuklacı ortada o görüntüleri servis eden . Ama bütün bu oyunun arkasında Siyonist yapı olduğunu bilmekte büyük bir fayda var." dedi.

Yunanistan ve Fransa'nın provokasyonunun arkasında ne var? Türk ordusu için o adayı etkisiz hale getirmek dakikalar alır

O ADAYI ETKİSİZ HALE GETİRMEK DAKİKALAR ALIR

Başbuğ, "AFP yani Fransız resmi haber ajansının dünyaya servis etmiş olduğu haberde oyunu çok net görebiliyorsunuz. çalıyor, oynuyor. Meis Adasına çıkarmış olduğu askerlerde göstermelik sembolik ve 'yi kışkırtmak ve tahrik için yapmış olduğu bir hareket. O adanın tamamına asker doldursa Yunanistan Türk ordusu için o adayı etkisiz hale getirmek dakikalar alır." şeklinde konuştu.

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Yunanistan ve Fransa'nın provokasyonunun arkasında ne var? "Türk ordusu için o adayı etkisiz hale getirmek dakikalar alır"
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