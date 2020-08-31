Yunanistan ve Fransa'nın provokasyonunun arkasında ne var? "Türk ordusu için o adayı etkisiz hale getirmek dakikalar alır"

BÜTÜN OYUNUN ARKASINDA SİYONİST YAPI VAR

Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başbuğ, "Kuklacı ve kuklalar var. İşte kukla ortada Yunanistan. Kuklacı ortada o görüntüleri servis eden Fransa. Ama bütün bu oyunun arkasında Siyonist yapı olduğunu bilmekte büyük bir fayda var." dedi.