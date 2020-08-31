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ve Rum Kesimi çılgına döndü! Akdeniz'de tehlikeli adım...

törenlerinde verilen mesajlarla iyice paniğe kapılan 'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan’ın şartlar olgunlaştığında  Rum yönetimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını açıkladı. ’de ve Ege’de Türkiye’ye karşı provokatif faaliyetlerde bulunan Yunanistan, çareyi ekonomik darboğazda olan Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile ittifakı geliştirme çabasında buldu.

DHA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 16:31 Son Güncelleme: 31.8.2020 16:34 ABONE OL
Yunanistan ve Rum Kesimi çılgına döndü! Akdeniz'de tehlikeli adım...

30 Ağustos törenlerinde verilen mesajlarla paniğe kapılan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın şartlar olgunlaştığında Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını açıkladı.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini hedef alan Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını açıkladı. Güney Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştiren, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada, "Hedefimiz aşamalı olarak Yunanistan'ın deniz bölgelerinin tamamını sınırlandırmak.Tehdit, rencide ve meydan okuma olmadan diyalog yapılmalıdır" dedi. Dendias aynı zamanda şartlar olgunlaştığı an, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını açıkladı.

RUM KESİMİ VE YUNANİSTAN'I KORKU SARDI

Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Türkiye'ye karşı provokatif faaliyetlerde bulunan Yunanistan, çareyi ekonomik darboğazda olan Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile ittifakı geliştirme çabasında buldu. Rum Savunma Bakanı Haralabos Petridis de yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta bir çözüm için garantilerin ve Türk askeri varlığının olmaması gerektiğini iddia etti. Rum muhalefet partisi EDEK Başkanı Marinos Sizopulos da Yunan hükümetlerinin, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs'taki Yunan askerinin sayısının ve silah sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

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Yunanistan ve Rum Kesimi çılgına döndü! Akdeniz'de tehlikeli adım...
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