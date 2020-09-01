Avrupa’dan diyalog çağrısı

Fransa ve Almanya, Türkiye ile yapıcı diyalog geliştirmek istediklerini bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "AB diyaloğa hazır. Yaptırım gerekli olsaydı AB bunu yapardı. Ankara ile daha yapıcı diyaloğun şartlarını oluşturmak için tüm diplomatik yolları harekete geçirdik dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise "Bu hassas durumdan ancak diyalog ile çıkabiliriz" derken, Avrupa Birliği Komisyonu da Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de tırmanan gerginlik nedeniyle Ankara ile diyalog çağrısında bulundu.İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Papa Francis'in Doğu Akdeniz açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz barış denizi olmalıdır" dedi. Papa, Doğu Akdeniz'de diyalog ve hukuka saygı çağrısı yaptı. ANKARA