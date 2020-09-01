Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net Doğu Akdeniz mesajı! "Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı son dakiak açıklamasında; "Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, hakça paylaşım için müzakereden yanayız. (Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur"

KAYBEDEN YUNANİSTAN OLUR

Yunanistan, bu basına yansıyan haberlerden sonra bir nöbet değişiminin olduğunu söyledi. Limiti aşan silahlanma olursa kaybeden Yunanistan olur. Yunanistan AB'nin de koşulsuz desteği ile uluslararası hukuka aykırı şekilde kışkırtıcı adımlar atmakta. Biz kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Bundan da Yunanistan zararlı çıkar. Başkalarının kışkırtması ile ya da kullanması ile Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın.

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