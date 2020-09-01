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'de Yunan tacizi önlenmişti! İt dalaşının detayları ortaya çıktı

'nin hamleleri sonrası tutuşan provokatif eylemlerine bir yenisini daha eklemiş, Oruç Reis için ilan edilen Navtex bölgesine yaklaşmıştı. 28 Ağustos'ta Oruç reis için ilan edilen Navtex bölgesine yaklaşan Yunan F-16 uçakları, Türk F-16'ları tarafından uzaklaştırıldı. Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin detayları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 1.9.2020 12:37 Son Güncelleme: 1.9.2020 12:41 ABONE OL
Doğu Akdeniz'de Yunan tacizi önlenmişti! İt dalaşının detayları ortaya çıktı

Türk F-16'ları 28 Ağustos'ta, Oruç Reis için ilan edilen NAVTEX bölgesine yaklaşan 6 Yunan F-16 uçağını bölgeden uzaklaştırdı. İki ülke jetleri arasında 'de yaşanan it dalaşının ayrıntıları da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Türk jetleri Yunan jetlerinin konuşlandığı bölgeye çok uzak bir mesafede olmasına rağmen bir anda Yunan savaş uçaklarının ensesinde bitiyor.

Doğu Akdeniz'de Yunan tacizi önlenmişti! İt dalaşının detayları ortaya çıktı

Yunan pilotlar, Türk jetlerinin nereden geldiğini bile fark etmiyor. Askeri uzmanlar, 6 Yunan F-16'sına da beklemedikleri bir anda eş zamanlı kilit atıldığına dikkat çekerken, saniyeler içinde gerçekleşen olayın, dünyada nadir örneklerden olduğuna dikkat çekiyor.

Doğu Akdeniz'de Yunan tacizi önlenmişti! İt dalaşının detayları ortaya çıktı

KADIN PİLOTLAR

F-16'ları kullanan pilotların ise, filo komutanı hariç, çok genç yaşta oldukları ve içlerinde kadın pilotların da bulunduğu belirtiliyor.

Doğu Akdeniz'de Yunan tacizi önlenmişti! İt dalaşının detayları ortaya çıktı

Öte yandan, Yunan uçaklarında Fransız pilotların da olduğu iddia edildi. Uzmanlar, Ege Denizi'nde sık sık yaşanan it dalaşı görüntülerinin de 'de ilk defa yaşandığını ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan görüntülerini değerlendiren uzmanlar, it dalaşının yaklaşık 32 bin feet (yaklaşık 10 bin 500 metre) irtifada başladığını belirtti.

Doğu Akdeniz'de Yunan tacizi önlenmişti! İt dalaşının detayları ortaya çıktı

Buna göre, Yunan jetlerinin dalışa geçerek kısa sürede sürat kazanmaya ve Türk uçaklarını vurmakla tehdit edebilecekleri pozisyona geçmeye çalışıyor. Türk jetleri ise kol uçuşunu bozmadan bu dalışa karşılık veriyor.

Doğu Akdeniz'de Yunan tacizi önlenmişti! İt dalaşının detayları ortaya çıktı

gazetesinin haberine göre; Kokpitteki şeffaf ekran Head Up Display'den (HUD) alınan görüntülerde Türk pilotlar, Yunan uçaklarına defalarca kilit atıyor. Bu "Sana kilitli füzeyi ateşleseydim seni vurabilirdim, şimdi bu sahadan uzaklaş" anlamını taşıyor.

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Doğu Akdeniz'de Yunan tacizi önlenmişti! İt dalaşının detayları ortaya çıktı
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