Doğu Akdeniz'de Yunan tacizi önlenmişti! İt dalaşının detayları ortaya çıktı

Türk F-16'ları 28 Ağustos'ta, Oruç Reis için ilan edilen NAVTEX bölgesine yaklaşan 6 Yunan F-16 uçağını bölgeden uzaklaştırdı. İki ülke jetleri arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan it dalaşının ayrıntıları da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Türk jetleri Yunan jetlerinin konuşlandığı bölgeye çok uzak bir mesafede olmasına rağmen bir anda Yunan savaş uçaklarının ensesinde bitiyor.