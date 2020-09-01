İsrail ve BAE'nin kirli oyunları ortaya çıktı! Netanyahu 2018'de Mossad’ın girişimleri sonucu gizlice BAE'ye gitmiş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2 yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın girişimleri sonucu Netanyahu, 2018'de gizlice BAE'yi ziyaret etti.

MOSSAD BAŞKANI DA GÖRÜŞMEDE HAZIR BULUNDU

Ziyaret sırasında Netanyahu'nun Veliaht Prens Al Nahyan ile bir araya geldiği, Mossad Başkanı Yossi Cohen'in de görüşmede hazır bulunduğu ifade edildi.

Al Nahyan-Netanyahu görüşmesinin ardından İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın 2019'da Washington'da ABD'li yetkililerin de katıldığı bir toplantıda BAE'li yetkililerle görüştüğü kaydedildi.

Netanyahu geçen hafta düzenlediği basın toplantısında İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek isteyen bazı Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle "çok sayıda" gizli görüşme yaptıklarını dile getirmişti.

BAE'YE GİDEN İSRAİL HEYETİ ABU DABİ'DE AYİN DÜZENLEDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) dün ilk defa resmi temaslarda bulunmak için giden İsrail heyeti, BAE Yahudi Topluluğu üyeleriyle sabah ayini düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Arap Basını Sözcüsü Ofir Gendelman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Abu Dabi'yi ziyaret eden İsrailli heyetin Haham Levi Duchman'ın yönettiği ve BAE'deki Yahudi Topluluğunun yer aldığı sabah ayinine katıldığını ifade etti.

BAE'deki Yahudi Topluluğu ise Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ayinin BAE'li liderlere şükranlarını sunmak için gerçekleştirildiğini belirtti.

İsrailli heyetle Abu Dabi'ye gelen medya mensuplarının paylaştıkları fotoğraflarda da ayine katılanların "şofar" denilen kutsal aleti çalıp tallit (şal) taktıkları görüldü.

İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan heyet, İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün iki ülke arasında yapılan ilk ticari uçuşla BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.

ABD ve İsrailli heyetin Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ilk kapsamlı resmi ziyaretin bugün sona ermesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

BAE, 29 Ağustos'ta, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşması kapsamında, Tel Aviv'e uygulanan boykot kararının lağvedildiğini duyurmuştu.

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