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'te çirkin provokasyon! Mescidin önüne yakılmış sayfaları ve domuz pastırması bırakıldı

Avrupa’da artan İslam karşıtlığı bu kez de ’te hortladı. İsveç'te aşırı sağcı sokak ressamı Dan Park ile Danimarkalı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın iki haftadır Malmö'de Müslümanları kışkırtmak için birçok girişimde bulundu. İsveç'te sokakların karışmasına neden olan bu eylemin ardından bu kez de mescidin önüne yakılmış sayfaları ve domuz pastırması bırakıldı

AA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 16:00 Son Güncelleme: 1.9.2020 16:16 ABONE OL
İsveç'te çirkin provokasyon! Mescidin önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakıldı

İsveç'in Karlskrona kentine bağlı Ronneby ilçesinde Müslümanların mescit olarak kullandıkları binanın önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakıldı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Ronneby belediyesine ait ve Arap Kültür Merkezi tarafından Müslümanların namaz kılması için kiralanan binanın dışında yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bulunduğu belirtildi.

TEHDİT İÇERİKLİ MESAJ BIRAKILDI

Arap Kültür Merkezi Başkanı Bassam Aljamil, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu ve Kur'an'ın sayfalarına tehdit içerikli mesajların da yazıldığını kaydetti.

Aljamil, "Binada namaz kılmamızdan rahatsız olanlar, İslam'dan rahatsız olanlar Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yakarak binanın önüne bırakmış. Ayrıca domuz pastırması da bırakarak bizi rencide etmeye çalışmışlar.'' dedi.

Polis ise olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması başlatıldığını duyurdu.

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İsveç'te çirkin provokasyon! Mescidin önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakıldı
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