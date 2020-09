MTV’de maske şov

Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği MTV Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl koronavirüs salgınının gölgesinde dağıtılan ödül töreninde ırkçılıkla mücadele mesajları verilirdi. Oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer'in ev sahipliği yaptığı sınırlı sayıda seyirci alınan New York'taki gece, renkli görüntülere sahne oldu. Lady Gaga ve Ariana Grande sahneye maske ile çıktı. Geceye en çok ödülle layık görülen Lady Gaga ve K-pop grubu BTS damga vurdu. 5 ödül alan Lady Gaga, her performansında parçalarını kostümüne uygun maskelerle seslendirdi."Blinding Lights" şarkısının klibi ile yılın en iyi müzik videosu ödülünü alan The Weeknd ise ABD'de polis tarafından vurulan iki siyah vatandaşı hatırlattı. Ödülü kutlamanın mümkün olmadığını söyleyen The Weeknd "Şu an kutlama yapmak ve bu anın tadını çıkarmak benim için çok zor. Tek bir şey söyleyeceğim: Jacop Blake için adalet, Breonna Taylor için adalet" dedi. En iyi karantina performansı ise CNCO grubunun MTV için evden verdiği konser oldu.