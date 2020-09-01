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Son dakika: 'da korkulan oluyor! Coronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti

'da son 24 saatte 4 bin 729 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede coronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti. Rusya'da toplam can kaybı ise 17 bin 299'a ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 11:30 Son Güncelleme: 1.9.2020 12:09 ABONE OL
Son dakika: Rusya'da korkulan oluyor! Coronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 729 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 48'e ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 17 BİNİ GEÇTİ

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 729 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 48'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 123 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise bin 17 bin 299'a ulaştığını açıkladı.

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Son dakika: Rusya'da korkulan oluyor! Coronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti
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