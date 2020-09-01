Son dakika: Rusya'da korkulan oluyor! Coronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 729 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 48'e ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 17 BİNİ GEÇTİ

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 729 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 48'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 123 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise bin 17 bin 299'a ulaştığını açıkladı.

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