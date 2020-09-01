Suudi Arabistan'da dehşete düşüren görüntüler! Göçmenlere coronavirüs işkencesi

UMUDUNU YİTİREN İNTİHAR EDİYOR

Daha iyi bir yaşam umuduyla ülkeye geldiğini söyleyen bir göçmen, "Katilmişiz gibi bizi kırbaç ve elektrik kablolarıyla dövdüler" dedi. Umudunu yitiren bazı göçmenlerin ise kendilerini pencere parmaklıklarına asarak öldüğü belirtiliyor. Bazı göçmenlerin de sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği bildiriliyor. Uydu görüntüleri, her merkezde birkaç bina olduğunu gösteriyor. Bu da iletişim kurulamayan çok daha fazla göçmen olabileceği anlamına geliyor.