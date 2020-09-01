Tunus'ta Meşişi hükümeti Meclis'ten güvenoyu aldı

Meclis'te dün başlayan ve 14 saati aşkın devam eden oturumda yapılan oylamada, 134 milletvekili hükümete lehte, 67 milletvekili aleyhte oy kullandı.

Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi, Islah, Yaşasın Tunus, Ulusal Blok ve Gelecek partileri ile bağımsız milletvekillerinden bazıları Meşişi hükümetine güvenoyu verenler arasında yer aldı.

Demokratik Blok, Onur Koalisyonu ve Özgür Anayasa partilerinden milletvekilleri ise hükümet aleyhinde oy kullandı.

Kabinesinde 25 bakan ve 3 devlet katibine (bakan yardımcısı) yer veren Meşişi, güvenoyu oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin ülkedeki ağırlaşan ekonomik ve sosyal koşulların iyileştirilmesi için çalışacağını belirtmişti.

TUNUS KRİTİK DÖNEMEÇTE

Tunus, Ekim 2019'daki genel seçimlerin üzerinden bir yıl geçmeden üçüncü kez yeni hükümet kurulma sürecini yaşıyor.

Tunus'un temel döviz kaynağı turizm sektörü, pandemiden ağır biçimde etkilendi ve Tunus Merkez Bankasının açıkladığı rakamlara göre, 20 Ağustos'a kadar ülkenin turizm gelirleri yüzde 60 oranında düştü.

Tunus'un bu yıl sonunda uluslararası kredi kuruluşlarına 2,7 milyar dolar değerinde ödeme yapması gerekiyor.

Öte yandan, Tunus'ta kamu sektörü ve kamu ortaklığı işletmeleri mali kayba yol açıyor. IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 18'ini götürdüğü ve bu oranın dünya genelinde en yüksek sıralarda yer aldığı ifade ediliyor.

Ancak, hükümet bu alanda kemer sıkma tedbirleri almaya çalıştığında toplumsal tepki artıyor ve ülkenin en büyük işçi sendikası Tunus Genel İşçi Sendikaları (UGTT) da bu tür ekonomik tedbirlere karşı çıkıyor.