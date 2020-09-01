Türk askeri Kosovalı çocukların yüzünü güldürdü

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Askeri, yeni eğitim yılı öncesi Prizren şehrinde düzenlenen törenle Boşnak çocuklara kırtasiye setleri dağıttı. Törende konuşan Kosova Milletvekili Rasim Demiri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk askerinin Kosova'da Boşnak topluluğunu unutmadığını belirterek, "Özellikle koronavirüs salgınını göze alarak yardımlarına devam eden Türk askerine teşekkür ediyoruz" dedi. Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi 500 Türk, Arnavut ve Boşnak asıllı çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Kosova'da 1 Eylül'de başlaması planlanan yeni eğitim öğretim yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle 14 Eylül'e ertelendi.