Türkiye’den Rusya’ya YPG/PKK tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG güdümündeki sözde Suriye Demokratik Konseyi mensubu grubun Rusya ziyaretlerine ilişkin, "Rusya Federasyonu'ndan, Astana ruhuna ve taahhütlere uygun olarak hareket etmesini ve terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi. Açıklamada, PKK/YPG'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne kastettiği vurgulanarak, "PKK/YPG, izlediği terörist ve ayrılıkçı gündemle, fiilen kontrol ettiği alanlardaki yerel halka zulmeden, Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden ve başta Türkiye olmak üzere, Suriye'nin komşularının milli güvenliğini tehdit eden bir terör örgütüdür" denildi. Açıklamada Astana toplantıları sonunda yapılan ortak açıklamalarda terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma taahhüdünün verildiği hatırlatıldı. Terör örgütü YPG ile Rusya'ya yakın Suriyeli siyasi bir grup, Moskova'da Suriye için federal yönetim öngören anlaşma yaptı. ANKARA