Virüslerin genetik dizilimi farklılık gösteriyor

Dünya geneli: Vakalar 25 bin 436 bini geçti. Ölümler 851 bin 300 bini aştı.ABD: Kovid-19'a iki kez yakalanan genci enfekte eden virüslerin genetik diziliminin farklı olduğu tespit edildi. Hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği ifade edilirken vakanın, ikinci bir enfeksiyonun, genç ve görünürde sağlıklı bireylerde bile ilkinden daha ağır geçme olasılığını gözler önüne serdiği vurgulandı.Çin: Sinovac Biotech Ltd'nin geliştirdiği CoronaVac aşısının sağlık çalışanları ve askerler için acil durumlarda kullanımına onay verildi.Rusya: Sağlık Bakanı, aşının, risk grubuna giren nüfusun büyük kısmına kasım-aralık ayları itibarıyla uygulanacağını bildirdi.Hindistan: Son 24 saat içinde 78 bin 761 yeni vaka var. Hindistan, ABD'yi geçerek bir günde şimdiye kadar en fazla günlük vaka artışı bildiren ülke oldu.Filistin: Gazze'de Beach Göçmen Kampı dışarıya kapatıldı.Fransa: 26 Ağustos'tan beri vaka sayıları 5 binin üzerinde seyrediyor.Avustralya: İkinci dalganın merkezi Victoria'da 73 yeni vaka var.Endonezya: 10 kat daha bulaşıcı ama daha az ölümcül Kovid varyasyonu saptandı.DSÖ: Kızışan aşı çalışmaları hakkında konuşan uzmanlar etkisiz bir aşının hiç aşı olmamaktan daha kötü olduğunu kaydetti.Güney Kore: 248 yeni Kovid- 19 vakası tespit edildi.Afrika: Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı.Brezilya: 366 kişi daha öldü.Meksika: 339 kayıp.Gana: Havalimanları 5 ay sonra açılıyor.