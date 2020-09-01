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yazdı! Türk ordusu ilk kez bölgesel etki alanını böylesine genişletti

gazetesi,Türk ordusunun bölgesel etki alanını yazdı. Washington Post gazetesinde yer alan haberde; Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana Türk ordusunun ilk kez bölgesel etki alanını böylesine genişlettiğine dikkat çekildi. Türk askerinin Suriye, , , ve Balkanlar'da varlık gösterdiği ifade edilen yazıda, " Libya'da savaşın dengesini değiştirmek için asker gönderdi. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor" denildi.

Giriş Tarihi: 1.9.2020 10:01 Son Güncelleme: 1.9.2020 10:16 ABONE OL
Washington Post yazdı! Türk ordusu ilk kez bölgesel etki alanını böylesine genişletti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda bölgesel etki alanını genişletmesi birçok ülkeyi rahatsız ederken, Ankara'nın adımları da yakından takip ediliyor.

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, Türk ordusunun Osmanlı İmparatorluğundan bu yana ilk kez bölgesel etki alanını bu kadar genişlettiğini savundu.

DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Libya'daki savaşın dengesini değiştirmek için Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderdiğini hatırlatan yazıda, "Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlar'da faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin Azerbaycan üzerindeki askeri etkinliğinin de arttığına dikkat çekilen yazıda, "Türkiye'nin bu ülkede bir hava üssüne erişimi var" denildi.

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Washington Post yazdı! Türk ordusu ilk kez bölgesel etki alanını böylesine genişletti
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