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tutuştu! Bu kez de ''ın açılmasını engellemek için 'ye sığındı

'nin hamleleri sonrası tutuşan nereye saldıracağını şaşırdı. Oruç Reis için alınan Navtex kararının ardından destekçilerinin arkasına sığınan Yunanistan, 'ye gidip ''ın açılmasını engellemek için temaslarda bulunacak.

DHA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 15:03 Son Güncelleme: 1.9.2020 15:24 ABONE OL
Yunanistan tutuştu! Bu kez de 'Kapalı Maraş'ın açılmasını engellemek için ABD'ye sığındı

ve Kıbrıs Rum yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), 'Hayalet Şehir' olarak bilinen 'ı açma yönündeki çalışmalarını engellemek amacıyla ve Rusya nezdinde girişimde bulunma kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumak üzere 'de üst üste kritik hamleler yapan , KKTC'nin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için düğmeye bastı.46 yıldır kapalı durumda olan Maraş'ın açılma hamlesinden rahatsızlık duyan Rum Kesimi'nin ardından son dönemlerde provokatif eylemlerde bulunan Yunanistan da harekete geçti.

Yunanistan tutuştu! Bu kez de 'Kapalı Maraş'ın açılmasını engellemek için ABD'ye sığındı

YUNANİSTAN ABD'YE SIĞINDI

'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında 'de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen , destekçilerinin arkasına sığınmaya alışıyor. 'ye gidecek olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın en önemli gündemlerinden birinin 'ın açılmasının engellemeye yönelik temaslar olacağı kaydedildi. Cuma günü New York'ta görüşmeler yapacak olan Dendias, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşecek.

Yunanistan tutuştu! Bu kez de 'Kapalı Maraş'ın açılmasını engellemek için ABD'ye sığındı

RUM KESİMİ BÜYÜKELÇİLERİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de Güvenlik Konseyi beş daimi ülkenin Güney Kıbrıs büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Rum Dışişleri Bakanı, 'ın açılmasına yönelik çalışmaların durdurulması için büyükelçilerden destek istedi. Görüşmelerle ilgili açıklama yapan Rum Bakan Hristodulidis, haftaya Ada'ya gelecek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacakları görüşmelerin gündeminde Maraş konusunun öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağı ifade edildi.

Yunanistan tutuştu! Bu kez de 'Kapalı Maraş'ın açılmasını engellemek için ABD'ye sığındı

KKTC BAŞBAKANI TATAR'DAN MARAŞ MESAJI

Gazimağusa'ya ziyaret gerçekleştiren KKTC Başbakan Ersin Tatar da Maraş'taki harap binalara işaret ederek KKTC geliştikçe 'ın açılmasının siyasi anlamda değil Gazimağusa'nın genişlemesi için çok doğru bir adım olduğunu söyledi. Tatar yaptığı açıklamada, "Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kimse bunu bizden bekleyemez" dedi.

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Yunanistan tutuştu! Bu kez de 'Kapalı Maraş'ın açılmasını engellemek için ABD'ye sığındı
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