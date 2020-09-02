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4.4 metrelik timsah yakalandı

Giriş Tarihi: 2.9.2020 ABONE OL
4.4 metrelik timsah yakalandı
Avustralya'nın Kuzey Bölgesi eyaletinde turistlerin uğrak yerlerinden olan Flora Nehri'nde, yaban hayatı korucuları 4.4 metre uzunluğunda tuzlu su timsahı yakaladı. Katherine kasabası yaban hayatı korucularının tuzakla yakaladığı 350 kilogram ağırlığındaki erkek timsah, Flora Nehri'nde son yıllarda yakalanan en büyük timsah oldu. Sayılarının azalmaya başlaması üzerine Batı Avustralya, Kuzey Bölgesi ve Queensland eyaletinde 1970'lerin ilk yıllarında çıkartılan yasalarca korumaya alınan timsahların, Avustralya'daki nüfusunun 250 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. DIŞ HABERLER
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4.4 metrelik timsah yakalandı
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