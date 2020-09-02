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'li uzmandan değerlendirmesi: "ABD'yi 'de ile ittifaka soktu"

Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran, tarihsel olarak 'nin, 'nin tehdit algılarına saygı duyduğunu belirterek "Ancak (eski ABD Başkanı Barack) , 'de bu teamülü bozdu ve 'yi ile mücadelede ana ortağı olarak seçerek ABD'yi ile ittifaka soktu." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 07:00 Son Güncelleme: 2.9.2020 07:04 ABONE OL
ABD'li uzmandan Obama değerlendirmesi: ABD'yi Suriye'de PKK ile ittifaka soktu

Doran, ABD merkezli Hoover Enstitüsü'nde yayınlanan makalesinde, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile kurulan ilişkiler nedeniyle ABD-Türkiye ilişkilerinin büyük zarar gördüğünü kaydetti.

Obama döneminde ABD'nin, Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doran, "Obama'nın, PKK'nın Suriye kolunu sahiplenmesi büyük bir siyasi skandaldı. Buna tek neden, ABD hükümetinin PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımlaması değil. Washington, bu ilişkiyi gizlemek için YPG'yi Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak yeniden isimlendirdi." ifadelerini kullandı.

Doran, Amerika'nın sahadaki çıkarlarını koruyacak bir düzende istikrarlı, kendine güvenen ve gücü yansıtabilen ülkelerle birlikte çalışması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bu kriterleri karşılayabilen çok az sayıdaki ülkenin başında yer aldığını söyledi.

"AMERİKA'NIN BİR ERDOĞAN SORUNU YOK; TÜRKİYE SORUNU VAR"

ABD'nin, Türkiye ile birlikte verimli bir şekilde çalışması için Türkiye'nin PKK konusundaki duruşuna saygı duyması gerektiğine işaret eden Doran, "Amerika'nın bunu yapmakta başarısız olması, ABD-Türkiye ortaklığı için tarifsiz zarara yol açtı." ifadesini kullandı.

Doran, ABD'nin tarihsel olarak Türkiye'nin tehdit algılarına saygı duyduğunu belirterek, "Ancak Obama, Suriye'de bu teamülü bozdu ve YPG'yi, DEAŞ ile mücadelede ana ortağı olarak seçerek ABD'yi PKK ile ittifaka soktu." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara'dan bakıldığında, Obama'nın YPG'yi sahiplenmesi kaygı vericiydi" diyen Doran, Washington'un, Tahran ve Moskova'yla paralel bir şekilde Suriye'de PKK'ya yardım ettiğine işaret etti.

ABD'de son dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Doran, "Amerika'nın bir Erdoğan sorunu yok; Türkiye sorunu var. Bu büyük ölçüde kendi yarattığı bir sorun." dedi.

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ABD'li uzmandan Obama değerlendirmesi: "ABD'yi Suriye'de PKK ile ittifaka soktu"
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