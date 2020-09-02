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Son dakika haberleri: 'da çocuk istismarı! 50 kişiye baskın 2 binden fazla kanıt...

'da polisin ülke çapında çocuk istismarı şüphesiyle 50 kişiye yönelik düzenlediği baskınlarda 2 binden fazla kanıta el konulduğu bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 17:35 Son Güncelleme: 2.9.2020 17:35 ABONE OL
Son dakika haberleri: Almanya'da çocuk istismarı! 50 kişiye baskın 2 binden fazla kanıt...

Almanya'da polisin ülke çapında çocuk istismarı şüphesiyle 50 kişiye yönelik düzenlediği baskınlarda 2 binden fazla kanıta el konulduğu bildirildi.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bergisch Gladbach kenti merkezli 12 eyalette gerçekleştirilen operasyonda bin polisin görev aldığı kaydedildi.

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KARTOPU GİBİ BÜYÜDÜ

Polis Sözcüsü Michael Esser, Köln'de düzenlediği basın toplantısında soruşturmanın derinleştirildikçe yeni şüphelilerin ortaya çıktığını, yerel başlayan olayın kartopu gibi büyüyüp ülke çapına yayılarak büyük bir soruşturmaya dönüştüğünü söyledi.

Çocuk tacizi şüphesiyle sadece KRV eyaletinde ağustos sonu itibarıyla 80'den fazla şüpheli soruşturuldu, bir kişi gözaltına alınıp 8 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Bergisch Gladbach kentinde çocuk pornografisinin dağıtılıp bulundurulmasının yanı sıra, çocuk istismarı şüphesiyle haziran ayı sonunda 30 binden fazla şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

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Son dakika haberleri: Almanya'da çocuk istismarı! 50 kişiye baskın 2 binden fazla kanıt...
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