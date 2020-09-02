Almanya'dan gelen açıklama Rus ekonomisini vurdu

Alman hükümetinin, Navalnıy'nin "kesinlikle zehirlendiği" yönündeki açıklaması nedeniyle, Rus rublesi, dolar karşısında yüzde 2,4 değer kaybederek 75,6 seviyesine, avro karşısında da yüzde 1,7 düşerek 89,1'e çıktı.

Moskova Borsası (MICEX), günü yüzde 0,2 değer kaybederek 2970 puanla, RTS endeksi de yüzde 2,2'nin üzerinde azalarak 1245 puanla kapadı.

Analistler, Navalnıy'nin zehirlendiğine yönelik açıklamaların ardından Batılı ülkelerle Rusya arasındaki jeopolitik gerginliğin artabileceğine işaret ediyorlar.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.