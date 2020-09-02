Çankırı ve Kastamonu'da orman yangını

Kastamonu ve Çankırı'da yangın çıktı. Kastamonu'da çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Organ Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı ve helikopter de yangını söndürmek için destek verdi.

Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerine sıçradı | Video

YANGIN KISA SÜREDE YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI



Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç Köyü Dumanlı Mahallesinde'ki ormalık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Tekeoğlu Mahallesi'ne sıçradı.

KASTAMONU'DAKİ YANGINDA, 4 EV VE 4 SAMANLIK KÜL OLDU

Bunun üzerine riskli bölgede olan Derekaraağaç Köyüne bağlı Tekeoğlu Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahalle'deki 4 ev ve 4 samanlık küle döndü.

20 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ



Şu ana kadar 20 hektarlık alanın yangın nedeniyle zarar gördüğü belirlenirken, karadaki yangın söndürme çalışmalarına, Organ Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı ve helikopterle de destek verilmeye başlandı.