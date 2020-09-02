Dünyada Kovid gelişmeleri: Okullar açılıyor

Vaka sayısı dünya genelinde 25 milyon 644 bini geçti. 854 bin 860 kişi öldü. 17 milyon 945 bin 56 kişi sağlığına kavuştu.Hindistan: Ağustos ayında 2 milyon yeni vaka kaydedildi. Bu pandemiden beri 1 ay içinde bir ülkede kaydedilen en yüksek vaka artışı oldu.Çin: Salgının dünyadaki ilk merkezi olan Vuhan'da okullar dün yeniden açıldı. 1.4 milyon öğrenci için ders zili çaldı.İngiltere: Okullar dün açıldı. Yapılan bir araştırmaya göre pandemi nedeniyle öğrenciler eğitimlerinin 3 ay gerisinde.Fransa: İşyerlerinde maske takmak zorunlu oldu.Rusya: Vakalar 1 milyonu geçerken, dün 17 milyon öğrenci için okullar açıldı.ABD: Vakalar 38 bin 151 artışla 6 milyon 213 bin 751 oldu.Macaristan: Tüm sınırlar kapatıldı.Güney Kore: 235 yeni Kovid- 19 vakası tespit edildi.İsrail: Dün okullar yeniden açıldı.Brezilya: 553 kişi daha yaşamını yitirdi.Filistin: Gazze'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı.Endonezya: Çin'in Kovid-19 aşısını yeni yılda kullanılmaya başlanacağı açıklandı.