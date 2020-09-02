Fransa'nın Doğu Akdeniz hazımsızlığı! Fransa, Türkiye karşıtı hamlelerine yenisini ekledi!

Fransa Akdeniz'de Türkiye karşıtı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Paris, ülkenin tek uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurdu. Rafale savaş jetleri, füzeler ve denizaltılara karşı kullanılan mühimmatlarla yüklü geminin Toulon Limanı'ndan 'savaşa hazır' durumda yola çıktığı belirtildi. Akdeniz'de kaybettiği etki alanını genişletmek amacıyla bölgeyi kaosa sürükleyen Fransa, önündeki en büyük engel olan Türkiye'yi bertaraf etmek için Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni kullanıyor.

LİBYA'DA KAOSUN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

2011 yılında NATO'yu oldu-bitti ile müdahaleye zorlayarak Libya'da kaosun fitilini ateşleyen ve Mısır'da darbeci Sisi'ye destek veren Fransa, Akdeniz'e en uzun kıyı sınırı olan (1492 kilometre) Türkiye'yi kara sınırlarına hapsetmek için ardı ardına hamleler yapıyor. Emmanuel Macron yönetimindeki ülke, Rumların Mısır ve Lübnan'la imzaladığı hukuksuz deniz anlaşmalarını destekliyor. Fransa, Nicolas Sarkozy döneminde de Güney Kıbrıs ile savunma anlaşmaları imzalamıştı.