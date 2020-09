Hukuku çığneyen Yunanistan’a taviz yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın uluslararası antlaşmalara aykırı olarak Meis adasına asker çıkarmasına ilişkin, "Yunanistan, basına yansıyan haberlerden sonra bir nöbet değişiminin olduğunu söyledi. Limiti aşan silahlanma olursa kaybeden Yunanistan olur" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, hakça paylaşım için müzakereden yana olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre mesafedeki Yunan adası Meis'e, Blue Star isimli feribotlarla asker taşınması sorusuna ilişkin, ağır silahlar olmadan iç güvenlik için polis ya da jandarma gibi güçlerin adada bulundurulabileceğini ancak bunun da limitinin olduğunu anlatarak, "Son zamanlarda özellikle Yunanistan'ın tek taraflı attığı adımlar, esasen Türkiye'yi dışlamaya yönelik adımlardır. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, müzakere edip herkes için adaletli bir şekilde hakça paylaşım için ortak bir çözümden yanayız. (Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur" şeklinde konuştu. Doğu Akdeniz'deki sorunun sebebinin Atina'nın uluslararası hukuka aykırı taleplerde bulunması ve Türkiye'nin dar alana hapsedilmeye çalışılması olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değil. Son dönemde özellikle Yunanistan'ın tek taraflı attığı adımlar, Mısır'la imzaladığı anlaşmalar, Türkiye'yi dışlamaya yönelik adımlar. Biz her zaman şunu söylüyoruz; Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup müzakere edip, herkes için adaletli bir şekilde hakça bir çözümden yanayız. Ortak bir çözüm çağrımız dinlenmediği, tek taraflı adımlar atılmaya devam edildiği için biz de sahada adımlarımızı attık" dedi.Yunanistan'ın sorunu çözmekten yana olmadığını ve hasmane tutumla Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştığını kaydeden Çavuşoğlu, "Biz kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Bu adımlar dolayısıyla Yunanistan'a zarar verir. Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatimizi sonuna kadar koruyacağız. Yunanistan'a çağrımızı yineliyoruz. Başkasının kışkırtması ile ya da kullanmasıyla Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın, aramızdaki anlaşmaları ve uluslararası hukuku yok saymayın. Bundan zararlı çıkarsınız" açıklamasını yaptı. ANKARALİBYA'DA tek çözümün siyasi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Ateşkes için çok çaba sarf ettik. Bu konuları Cezayir ile de her zaman görüştük. Libya'daki siyasi süreci ve bir ateşkesin tesis edilmesini birlikte destekleyeceğiz. Son zamanlarda bazı girişimler oldu ama yine Hafter tarafının siyasi çözüme ve ateşkese inanmadığını, sadece askeri çözüm istediğini bir kere daha gördük. Tıpkı Moskova'da ve Berlin'de olduğu gibi ve Trablus'ta gördüğümüz gibi ama biz çabalarımızı birlikte sürdüreceğiz" dedi.FRANSA merkezli Africa Intelligence haber portalı, Mısır'ın darbeci Hafter'e verdiği desteği çekebileceği ileri sürüldü. "Sisi'nin Halife Hafter'e desteği sallantıda" başlığıyla verilen yazıda, "Türkiye i le sıcak askeri çatışmadan çekinen Mısır, Libya'daki müttefikine desteği azaltıyor ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih İsa'ya arka çıkmayı tercih edebilir" denildi.