İsrail askerinin darbettiği yaşlı adam konuştu

Batı Şeria'da sular bir türlü durulmuyor. Bu kez de 1 Eylül'de düzenlenen barışçıl gösterilerde darp görüntüleri ortaya çıktı. Çekilen görüntülerde İsrail askerinin, 64 yaşındaki aktivist Hayri Hanun'un boynuna diziyle bastırdığı görüldü.

İsrail askerlerinden Filistinli yaşlı adama şiddet | Video

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Görüntüler dünya basınında geniş yer tutarken, bazı kesimlerde de tepkiyle karşılandı. Filistin olayla ilgili kınama açıklaması yaparken İsrail ordusu, askerlerinin "tehdit altında olduğu için bu yöntemi kullandığını" açıkladı.

"ASKERLERİN BİZE SALDIRMAYACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜK, AMA HAYDUT GİBİYDİLER"

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesine açıklama yapan Hanun, "Yaşlı birkaç kişi olarak yürüdük, askerlerin bize saldırmayacağını düşünmüştük, yanılmışız. Bize haydut gibi saldırdılar." dedi.

Hanun ayrıca, "60 yaşındayım, silahlı bir askere karşı ne yapabilirim? Ancak olay yerindeki askere göre ben bir tehditmişim, birkaç dakika içinde bana sert bir şekilde saldırmaya başladı." diye konuştu.

"TAM OLARAK ÖYLE HİSSETTİM"

Bir süre sonra serbest bırakılan ve evine dönen Hanoon, bu olayın 25 Mayıs'ta bir polisin boynuna dizini koyduktan sonra nefes alamayarak hayatını kaybeden ABD vatandaşı George Floyd'un ölümünü hatırlattığını söyledi: "Tam olarak öyle hissettim. O asker beni boğuyormuş gibi hissetim." Filistin basınında geniş yer bulan görüntülerle ilgili Filistinli bir yetkili "vahşi" ifadesini kullandı.

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