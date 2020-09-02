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Kan donduran haberinden detaylar: Berber koltuğundaki müşterinin kafasına böyle sıktı!

’dan gelen haberi kan dondurdu. Medellin şehrinde, berber koltuğunda oturan bir müşteri kafasından vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 2.9.2020 07:33 Son Güncelleme: 2.9.2020 07:33 ABONE OL
Kan donduran son dakika haberi: Berber koltuğundaki müşterinin kafasına sıktı!

Ajanslardan gelen haberi, izleyenlerin tüylerini ürpertiyor. 'nın Medellin şehrinde 29 Ağustos'ta gerçekleşen olayda Carlos Andrés Carmona (27) adlı müşteri berber koltuğunda otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.

O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı…

Kan donduran son dakika haberi: Berber koltuğundaki müşterinin kafasına sıktı!

Berberin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde silahlı bir kişinin berber koltuğundaki Carmona'nın başına birkaç el ateş ettiği görülüyor.

Kan donduran son dakika haberi: Berber koltuğundaki müşterinin kafasına sıktı!

O sırada Carmona'ya yüz masajı yaptığı görüntülenen berber ise Carmona yere yığıldıktan sonra dükkanı terk ediyor.

Son dakika haberi: Berber koltuğundaki müşteriye kan donduran infaz görüntüleri! Kafasından vurdu... | Video

Kan donduran son dakika haberi: Berber koltuğundaki müşterinin kafasına sıktı!

Yerel medyada yer alan haberlerde, bölgede iki yerel çete arasında yaşanan olaylar nedeniyle bu tarz vakaların artmasına rağmen yetkililerin durumla alakalı herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

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Kan donduran son dakika haberinden detaylar: Berber koltuğundaki müşterinin kafasına böyle sıktı!
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