Macron Lübnan’da yine protesto edildi

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta yaşanan felaketin ardından Lübnan'a ikinci ziyaretini gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine umduğunu bulamadı. Macron, Arap dünyasının divası olarak nitelendirilen Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evini ziyaret etti. Lübnan'ın içişlerine karışmakla suçlanan Macron, burada bir grup göstericinin protestosuyla karşılaştı. Parlamentodaki siyasi güçlerin dışında halkı temsil edecek bir hükümet istediklerini belirten eylemci grup, Lübnan'da uzun yıllardan beri yönetimi paylaşan siyasi grupları temsil edecek bir hükümetin kurulma çalışmalarına katkı sunmakla suçladıkları Macron'a tepki gösterdi.