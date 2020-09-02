Merkel'den dikkat çeken Navalnıy açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus muhalif Aleksey Navalnıy hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Merkel burada konuyla ilgili flaş bir değerlendirme yaptı.

"RUS MUHALİF SUSTURULMAK İSTENDİ"

Alman Şansölye, "Kesin olan Aleksey Navalnıy'ın bir suçun kurbanı olduğu ve susturulmak istendiğidir. Hükümet adına bunu sert şekilde kınıyorum." dedi. Merkel, Rus hükümetinden bu süreci açıklamasını beklediklerini dile getirerek, "Şu anda sadece Rus hükümetinin yanıtlayabileceği ve yanıtlaması gereken çok ciddi sorular var." ifadesini kullandı.

"TÜM DÜNYA CEVAP BEKLİYOR"

Merkel, Aleksey Navalnıy'ın kaderinin dünya çapında ilgi gördüğünü, tüm dünyanın cevap beklediğini vurguladı. Merkel konuyla ilgili AB ve NATO'yu da bilgilendireceklerini belirtti. Angela Merkel, Rusya'nın Berlin Büyükelçisinin konuya ilişkin bakanlığa çağrılarak bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.

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