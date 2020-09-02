Rusya ile Suriye’de ortak tatbikat

RUSYA'NIN Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, Rus ve Türk askerleri Suriye'de militanları etkisiz hale getirmeye, zarar gören teçhizatları tahliye ve yaralılara yardıma yönelik ortak tatbikat gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu, taraflar için Suriye'de bir ilk oldu. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan ise Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın Rusya temaslarına dair açıklama yapıldı. Türkiye ve Rusya'nın, Libya'da siyasi çözüm için temasları sürdürme kararı aldığı bildirildi.