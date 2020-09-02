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Sırp milliyetçileri sahnede! Avrupa'nın ortasında Müslümanlara yönelik skandal hareket...

Karadağ'da yapılan sonrası zafer ilan eden Sırp milliyetçileri, ülkedeki Müslüman Boşnak nüfusu hedef almaya başladı. Müslümanların evlerine ve dükkanlarını yağmalayan Sırp milliyetçileri, duvarlara "Türkler Defolun" yazıları yazdı. Bölgedeki Müslüman nüfus gelişmeleri endişeyle takip ederken, 'te Başkanı Kavazovic, "Karadağ'daki olaylar 1990'ları hatırlatıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 2.9.2020 15:21 Son Güncelleme: 2.9.2020 15:28 ABONE OL
Sırp milliyetçileri sahnede! Avrupa'nın ortasında Müslümanlara yönelik skandal hareket...

Balkan ülkesi Karadağ'da 30 Ağustos Pazar günü yapılan genel seçimin ardından zafer ilan eden Sırp milliyetçileri, ülkedeki Müslüman nüfusunu hedef almaya başladı.

Sırbistan ve Rusya'ya yakınlığı ile bilinen Demokrat Cephe öncülüğündeki muhalifler, Boşnaklara ait evlere ve dükkanlara saldırılar düzenledi.

Boşnakların yaşadığı mahallelere, "Türkler defolun" diye yazan ırkçılar, geçmişte sayısız katliamlar yapmış olan Çetnik hareketine ait flamalar da salladı.

Ülkedeki Boşnak nüfusun endişeli olduğu belirtilirken, Bosna Hersek'ten de tepkiler geldi. Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, "Karadağ'daki olaylar 1990'ları hatırlatıyor" dedi.

İSLAM BİRLİĞİ BİNASINA ÇİRKİN SALDIRI

Karadağ'da hafta sonu yapılan genel seçimin ardından Müslüman Boşnaklara yönelik provokasyonlar sürerken, bu kez de Pljevlja (Taşlıca) şehrindeki İslam Birliği binası hedef alındı.

Binanın camları kimliği bilinmeyen kişilerce kırılırken, içeri atılan bir kağıdın üzerinde şehirdeki Müslüman Boşnaklara yönelik tehditkar ifadeler yer aldı.

KARADAĞ'DAKİ SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in liderliğini yaptığı DPS öncülüğündeki "Karadağ İçin Kararlı" ittifakı 30 milletvekili çıkarırken, NATO karşıtı tutumuyla bilinen ve Sırp Ortodoks Kilisesine (SPC) yakın olan Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki 'Karadağ'ın Geleceği İçin' ittifakı ise 27 sandalye elde etti. Muhalefet kanadının diğer oluşumlarından 'Bizim Ulusumuz Barıştır' ittifakı 10, 'Siyahtan Beyaza' ittifakı ise 4 milletvekili çıkarmayı başardı. Bu sonuçlara göre, 'Djukanovic karşıtı' 3 muhalif ittifak 81 sandalyeli Ulusal Mecliste 41 sandalye elde etti.

OLASI 3 SENARYO BULUNUYOR

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Seçimin resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 gün içerisinde ilk Meclis oturumunun gerçekleştirilmesi ve Meclis başkanının seçilmesi gerekiyor. Eğer çoğunluk sağlanmazsa en yaşlı milletvekili, başkan seçilene dek oturumları yönetecek.

Meclisteki ilk oturumun ardından cumhurbaşkanı parti temsilcileri ile hükümet kurma görüşmelerine başlayacak. Bu noktada, Mecliste çoğunluğu sağlayan tarafa hükümeti kurma görevi verilecek. An itibarıyla bu avantaj muhalif ittifaklarda olsa da aradaki farkın yalnızca 1 olduğunu unutmamak gerekiyor.

Eğer muhalif kanat, fire verir ve çoğunluğu sağlayamazsa o zaman cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini DPS'den bir isme verebilir.

Karadağ'daki genel seçimde muhalefet kanadı zafer ilan etti

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Sırp milliyetçileri sahnede! Avrupa'nın ortasında Müslümanlara yönelik skandal hareket...
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