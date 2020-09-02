Son dakika haberi: ABD'nin skandal kararının perde arkasında ne var? Abdullah Ağar'dan kritik açıklamalar...

ABD 33 yıl sonra Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırma kararı aldı. Türkiye'den ABD'nin bu kararına çok sert tepkiler geliyor. Bölgedeki çatışma riskini artıracak bu adımın perde arkasında ne var? ABD ne yapmaya çalışıyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar gelişmeleri Ahaber ekranlarında değerlendirdi.
ABD NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?
Abdullah Ağar yaptığı açıklamalarında; ABD'nin son dönemdeki Türkiye ile ilgili siyaset ve stratejilerinde bir değişiklik olduğu hepimiz tarafından malum. Buna bağlı olarak özellikle Yunanistan'da Dedeağaç başta olmak üzere hem bir üs oluşturduğu son derece kuvvetli, silah teçhizatları mühimmat ile birlikte." ifadelerini kullandı.
ABD'nin Rumlara 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırması ne anlama geliyor? | Video
ABD VE İSRAİL'İN ÇOK CİDDİ EMELLERİ VAR
"Bir başka boyutuyla da Yunanistan'a son derece ciddi yardımlar yapıyor. Yani kendisini mücadele alanlarında kullandığı ama Yunanistan için kıymetli bir takım zırhlı araçları ve helikopterleri içerisinde barındıran bazı destekleri oldu. Bununla birlikte biz meseleyi hep Balkanlar'daki Amerikan etkisi üzerinden yorumladık ama bu tabi bir duyum olarak kendisini gösteriyor, bir kilit taşı olarak kendisini gösteriyor. Çünkü ABD'nin İsrail ile birlikte, Doğu Akdeniz'de de hepimizin bildiği çok ciddi emelleri var. Şimdi özellikle İsrail'le birlikte Akdeniz'de belirledikleri bölgede kendi menfaatleri doğrultusunda dizayn edilmesinde Rum Kesimi'nin onla açısından bir önemi var.
YUNANİSTAN'IN ÇIKARACAĞI SONUÇ
Bir diğer tarafı ile yakın zamanda biliyorsunuz İngiltere üslerini boşaltmıştı ve bu üslerini boşaltmasından sonra Fransa buralara girmeye çalışmıştı. Tam bu noktada ABD'den yeni bir hamle geldi. Silah ambargosunun kaldırılması ile ilgili. Bu ABD'nin menfaatlerine hizmet eden bir şey. Yani sadece silah satışı ile ilgili değil Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de etkisi ile ilgili olan bir şey. Doğu Akdeniz'de İsrail ile beraber Akdeniz'de Yunanistan ile beraber kurmak istedikleri eksen ile ilgili olan bir şey olarak görünüyor. Ama açıkçası gerginliği arttıracaktır. Yunanistan ve GKRY, ABD ve İsrail'in kendilerine sağladıkları destekten son derece şımarık bir sonuç çıkaracaktır. Bu noktada şu an ortaya koydukları ihtirasın devamını yürütmeye çalışacaktır.
BU BİR MÜCADELE DEĞİL, FARKLI BİR OPERASYON
Burada bir çekişme var. Hem AB arasında bir çekişme var. Hem de ABD'nin jeopolitik fotoğrafta çok yordun olduğu görülüyor. Eskisi gibi kuvvetli hamleler yapamıyor. Bu bir mücadele değil, farklı bir operasyon. Bu aslında ABD'nin yaşamış olduğu hassasiyetler ile de ilgili bir konu.
ORTAYA KONULAN EKSEN...
Hem GKRY'yi kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmak istiyor hem de orada bir takım silah satışları yaparak kendi silah lobilerinin menfaatlerine hizmet eden bir yaklaşımda bulunuyor. Ama burada kurmamız gereken temel cümle şu: Türkiye'nin hem Suriye ve Irak'tan hem Doğu Akdeniz'den hem Balkanlar'dan hem de Kafkaslardan sarılması ile ilgili bir temel fotoğraf var. Şimdi biz bu fotoğraftan nasıl çıkabiliriz? Buradaki ortaya konulan eksenleri parçalayarak çıkabiliriz. Bu anlamda bizim bölgedeki bir takım ülkelerle ortaya koyacağımız anlaşmalar son derece önemli. Şimdi bu kimseyi korkutmasın ve yıldırmasın. Büyük fotoğrafta önemli değil asıl önemli olan Türkiye'nin güçlü olması, caydırıcılık üretebilmesi, irade, kararlılık ve gerektiğinde etki üretebileceğini göstermesi.
Ağar; Türkiye kendi gücünü ortaya koyarak, buradan çıkardığı derslerle hareket ederse, ABD'nin hamlesi de yaşanan diğer gelişmeler de Türkiye karşısında etkisini yitireceğini ifade etti.