Son dakika haberi: ABD'nin skandal kararının perde arkasında ne var? Abdullah Ağar'dan kritik açıklamalar...

ABD NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

Abdullah Ağar yaptığı açıklamalarında; ABD'nin son dönemdeki Türkiye ile ilgili siyaset ve stratejilerinde bir değişiklik olduğu hepimiz tarafından malum. Buna bağlı olarak özellikle Yunanistan'da Dedeağaç başta olmak üzere hem bir üs oluşturduğu son derece kuvvetli, silah teçhizatları mühimmat ile birlikte." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rumlara 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırması ne anlama geliyor? | Video

ABD VE İSRAİL'İN ÇOK CİDDİ EMELLERİ VAR

"Bir başka boyutuyla da Yunanistan'a son derece ciddi yardımlar yapıyor. Yani kendisini mücadele alanlarında kullandığı ama Yunanistan için kıymetli bir takım zırhlı araçları ve helikopterleri içerisinde barındıran bazı destekleri oldu. Bununla birlikte biz meseleyi hep Balkanlar'daki Amerikan etkisi üzerinden yorumladık ama bu tabi bir duyum olarak kendisini gösteriyor, bir kilit taşı olarak kendisini gösteriyor. Çünkü ABD'nin İsrail ile birlikte, Doğu Akdeniz'de de hepimizin bildiği çok ciddi emelleri var. Şimdi özellikle İsrail'le birlikte Akdeniz'de belirledikleri bölgede kendi menfaatleri doğrultusunda dizayn edilmesinde Rum Kesimi'nin onla açısından bir önemi var.