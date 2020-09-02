TSK'dan Azez'e operasyon: 10 gözaltı

Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde DEAŞ terör örgütünün hücre evlerine operasyon düzenlendi.

10 TERÖRİST TUTUKLANDI

Patlayıcı ve silahların yanı sıra uyuşturucu da ele geçirilen hücre evlerinde gözaltına alınan aralarında DEAŞın üst düzey sorumlularının da bulunduğu 10 terörist tutuklandı. Kilis Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Azez Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Azez'de DEAŞ terör örgütünün 4 hücre evi tespit edildi.

Azez ve sınırı geçmeleri halinde Türkiye'de eylem yapmayı hedefleyen teröristlerin bulunduğu hücre evlerine birbiri ardına operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda hücre evlerinde aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 10 kişi yakalandı.

BİRÇOK PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Hücre evlerinde yapılan aramalarda; 48 kullanılmaya hazır patlayıcı düzeneği, 4 bin 650 fünye, patlayıcı düzeneği hazırlamak için kullanılan çok sayıda devre, mıknatıs, kablo ve elektronik malzeme, 22 kilo patlayıcı madde, 8 kiloluk demir blok içine yerleştirilmiş şekilde kullanılmaya hazır el yapımı patlayıcı, 5 el bombası, 4 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca, 62 susturucu, 29 dürbün, 15 gram esrar ile 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyette sorgulanan ve terör örgütü DEAŞ'lı teröristler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında üst düzey sorumluların da olduğu 10 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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