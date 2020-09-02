Türkiye’den ABD’ye Güney Kıbrıs tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki gösterdi. Bu durumun adadaki iki halk arasındaki eşitli ve dengeyi yok saydığı vurgulanan açıklamada, "Kararın Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceği de muhakkaktır. Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır" denildi. ABD'nin kararı gözden geçirmesi istenen açıklamada, "Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır" denildi. ANKARA