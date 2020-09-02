Yunanistan'ı korku sardı! Meis adasındaki Yunan askerleri böyle görüntülendi

Türkiye'nin Doğu akdeniz hamleleri sonrası çılgına dönen Yunanistan tarafında provokatif eylemler sürüyor. 28 Ağustos'ta içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Yunan askerlerinin Meis adasına indiğini duyurmuştu. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmaya yönelik adımına Türkiye'den çok sert tepki gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, Yunan provokasyonuna ilişkin "Meis Adası'nda anlaşmalardaki limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur" ifadelerini kullandı.

Antalya'ya 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'ndaki Yunan askerleri görüntülendi | Video

TRT World ekibi, Antalya'nın Kaş ilçesinden 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda devriye gezen Yunan askerlerini görüntüledi.

Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis adasına indiğini duyurmuştu.

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Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Görüntülerde Yunan askerlerinin askeri araçla yüksek bir tepeye çıktığı, araçtan inen bir askerin Yunan bayrağı altındaki bir noktaya ilerlediği görülüyor.

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